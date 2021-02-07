В Воронежской области коронавирусом заболели за сутки еще 370 человек

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

По статистике, в воскресенье, 7 февраля, диагноз коронавирусной инфекции за сутки подтвердился еще у 370 воронежцев. Это показали эпидрасследования, проводимые областным управлением Роспотребнадзора. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Всего с начала эпидемии болезнь нашли у 60 810 человек.

Статистика по выздоровевшим остается стабильной. За минувшие сутки из стационаров и с амбулаторного лечения выписали 323 пациентов. Им удалось побороть болезнь. В целом по региону с марта 2020 года ковид излечили 54 707 человек.

Уменьшается с каждым днем и количество летальных исходов. Так, список умерших с субботы на воскресенье пополнили пять человек. Всего медикам не удалось спасти жизни 1 962 пациентов. Они скончались от осложнений.