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Происшествия

В селе под Воронежем пьяный водитель на иномарке влетел в столб и опрокинулся

Мужчина госпитализирован с травмами различной тяжести
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Авария по вине нетрезвого водителя произошла в 12:30 6 февраля в селе Третьяки Борисоглебского района. Пьяный мужчина, не справившись с управлением автомобиля Nissan Qashqai, сначала на скорости влетел в столб, а затем допустил опрокидывание машины. Водитель в данный момент находится в больнице.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, 46-летний автомобилист в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сначала выехал на противоположную сторону дороги, где и врезался в столб. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее также по вине пьяного водителя произошла жуткая авария в городе Поворино. Легковушка врезалась в опору ЛЭП. В результате погибли трое пассажиров, двум из которых было 15 и 17 лет. Еще двое попали в больницу с травмами. Воронежские следователи возбудили уголовное дело.

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