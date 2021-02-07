В селе под Воронежем пьяный водитель на иномарке влетел в столб и опрокинулся

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Авария по вине нетрезвого водителя произошла в 12:30 6 февраля в селе Третьяки Борисоглебского района. Пьяный мужчина, не справившись с управлением автомобиля Nissan Qashqai, сначала на скорости влетел в столб, а затем допустил опрокидывание машины. Водитель в данный момент находится в больнице.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, 46-летний автомобилист в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сначала выехал на противоположную сторону дороги, где и врезался в столб. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее также по вине пьяного водителя произошла жуткая авария в городе Поворино. Легковушка врезалась в опору ЛЭП. В результате погибли трое пассажиров, двум из которых было 15 и 17 лет. Еще двое попали в больницу с травмами. Воронежские следователи возбудили уголовное дело.