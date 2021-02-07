Под Воронежем осудили лжеинвалида, обманувшего пенсионный фонд на 600 тысяч рублей

Теперь мужчина должен выплатить в госказну 100 тысяч рублей Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Богучарском районе суд приговорил к крупному штрафу мужчину, который обманул Пенсионный фонд, предоставив «липовые» справки на получение социальной пенсии. За шесть лет – с 2013-й по 2019-й годы – он получил от государства около 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в райсуде 5 февраля.

Его признали виновным в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159. 2) и приговорили к штрафу. Теперь в госказну он должен будет отдать 100 тысяч рублей.

Напомним, махинации с выплатами вскрылись после проведения прокурорской проверки. Как оказалось, житель Ростовской области, прописанный в Богучарском районе, шесть лет ежемесячно незаконно получал социальную пенсию по инвалидности. Еще в 2013 году он предоставил в Пенсионный фонд фиктивную выписку из акта освидетельствования о том, что его бессрочно признали инвалидом второй группы. Ущерб Пенсионному фонду составил более 600 тысяч рублей.