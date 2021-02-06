В Воронеже умер известный футбольный тренер

Не стало Юрия Черноусова, фото областной федерации футбола

В Воронеже умер известный футболист и тренер Юрий Черноусов. Его не стало на 76-м году жизни, сообщила 6 февраля областная федерация футбола.

Юрий Ефимович родился 12 июня 1945 года в Воронеже. Окончил Воронежский педагогический институт в 1971 году.

Спортивную карьеру Юрий Черноусов начал в воронежской «Энергии» (1963), потом играл в командах «Труд» (Воронеж, 1964-66 (I)), «Металлург» (Липецк, 1967 (II)) - класс «Б».

На тренерской работе с 1968 года: «Стрела», ТМП, СДЮСШОР № 15, СДЮСШОР «Факел», МЦОП «Воронеж», «Факел-Д» (Воронеж). С 2002 года тренер, старший тренер ФЦШ-73 (Воронеж). Под его руководством команды становились призерами отечественных и международных соревнований.

Светлая память...