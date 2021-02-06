Воронежцы, купившие некачественный парфюм, могут пожаловаться на прямую линию

Впереди череда праздников - День влюбленных, 23 февраля, 8 марта - на которые многие дарят духи и парфюмерные наборы. Как раз ко времени управление Роспотребнадзора по Воронежской области запускает «горячую линию» по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции.

С 8 по 19 февраля по бесплатному телефону 8 (800) 201-59-78 специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающимся дистанционной покупки парфюмерно-косметической продукции, оформления претензий в адрес продавцов по ее качеству и безопасности, получения информации о выявленной фальсификации парфюмерно-косметической продукции, получения адресных и других контактных данных, куда необходимо обращаться, если приобрели некачественную продукцию, отсутствия у продавцов копий документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

Звонить можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Также можно позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов Роспотребнадзора по Воронежской области:

- в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8 (47346) 2-08-29;

- в Борисоглебске, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8 (47354) 6-38-22;

- в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8 (47363) 2-18-15;

- в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8 (47391) 4-21-88;

- в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8 (47341) 5-41-51 и 8 (47341) 5-52-40;

- в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8 (47396) 2-72-12 и 8 (47396) 2-76-16;

- в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.