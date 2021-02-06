Общественники выступили против медиафасада в центре Воронежа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Члены Общественный совет при департаменте архитектуры и градостроительства Воронежской области высказались против установки медиафасада на кинотеатре «Пролетарий». Общественники, среди которых архитекторы, краеведы и урбанисты, аргументировали, почему медиафасаду не место в историческом центре:

- проспект Революции является зоной строгой регламентации, где монтаж больших информационных конструкций на фасадах здания запрещен (согласно дизайн-регламенту «Внешний вид фасадов зданий и сооружений в городском округе город Воронеж»). Напомним, не так давно как раз очищали главные улицы города от несогласующейся с дизайн-регламентом рекламы.

- огромный яркий экран будет чужеродным в исторической среде проспекта Революции, где расположены памятники архитектуры.

- «Пролетарий» тоже обладает признаками объекта культурного наследия, он гармонично вписан в облик исторического центра, кроме того, его изменение испортит изначальную задумку авторов.

- Яркий экран может стать потенциально опасным объектом для проезжающих мимо автомобилистов и как следствие – причиной ДТП

Общественники предложили вынести конструкцию за пределы исторического центра.

Напомним, об идее инвесторов установить медиафасад на «Пролетке» мэрия Воронежа сообщила в конце декабря. Администрация города запустила опрос в соцсетях, чтобы выяснить мнение горожан на этот счет.