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В ВГУ устроили в соцсетях флешмоб к возвращению студентов с «удаленки»

Сотрудники университета все подготовили к началу очных занятий и сняли это на фото
Ярослав ИВАНОВ
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фото из аккаунта ВГУ во ВКонтакте

фото из аккаунта ВГУ во ВКонтакте

С 8 февраля студенты воронежских вузов возвращаются в аудитории с «удаленки» по коронавирусу. В ВГУ к этому событию устроили фотофлешмоб с соцсетях. Сотрудники университета сняли на фото, как они соскучились по студентам и приготовились к их возвращению на очное обучение.

- Мы решили наглядно показать вам, как сильно ВГУ соскучился и как наши сотрудники готовятся к долгожданной встрече с вами! - написали в аккаунте университета, сопроводив пост коллажем из трогательных снимков.