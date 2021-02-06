В ВГУ устроили в соцсетях флешмоб к возвращению студентов с «удаленки»

фото из аккаунта ВГУ во ВКонтакте

С 8 февраля студенты воронежских вузов возвращаются в аудитории с «удаленки» по коронавирусу. В ВГУ к этому событию устроили фотофлешмоб с соцсетях. Сотрудники университета сняли на фото, как они соскучились по студентам и приготовились к их возвращению на очное обучение.

- Мы решили наглядно показать вам, как сильно ВГУ соскучился и как наши сотрудники готовятся к долгожданной встрече с вами! - написали в аккаунте университета, сопроводив пост коллажем из трогательных снимков.