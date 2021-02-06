Художник Иван Горшков открывает в Воронеже «Ресторан Утопия драконов»

Иван Горшков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский художник Иван Горшков продолжает продвигать искусство в народ, осваивая ресторанное пространство. Большую мультиматериальную выставку современного искусства «Ресторан Утопия драконов» автор открывает 6 февраля в объединенном пространстве гастромаркета «Коммуна» и бара «Цензура».

- «Ресторан Утопия драконов» - это интервенция в место досуга, своего рода паблик-арт, подстерегающий зрителя там, где он его не ожидает, - анонсируется проект.

Это выставочный комплекс из скульптур, картин и инсталляций. Выставка развернулась в четырех локациях: в баре «Цензура» (скульптуры, картины, инсталляция в витрине, обьекты на потолке), на веранде между «Цензурой» и «Коммуной» (инсталляция на большом подиуме с разными объектами), на веранде «Коммуны» (надувные скульптуры и железные скульптуры), внутри «Коммуны» (железные скульптуры).

Начало в 18.00.

Афиша выставки

Напомним, молодой автор, славящийся своими «крокозяблами» (они есть коллекциях футболистов «Зенита», французского издателя Пьера Броше, а также американских любителей совриска) не в первый раз осваивает пространство общепита. Весной 2016-го он представлял однодневную выставку «Мистер Кутеж в замешательстве» в баре Just, а в 2014-м делал съедобный проект (скульптуры из еды) в одном из пабов Воронежа