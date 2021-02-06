В Воронеже снова открылись уличные катки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С наступившим похолоданием снова начали работать городские уличные катки в Воронеже – в Центральном парке, в «Алых парусах», в парке «Южный», у ТЦ «Максимир», а также в Новой Усмани.

- Выходные начинают радовать с самого утра: наши катки спустя столько времени открыты! – сообщили организаторы.

Время сеансов катания в парке «Алые паруса»: с 11.00 до 13.30, с 14.00 до 16.30, с 17.00 до 19.30, с 20.00 до 22.30.

В Центральном парке, в парке «Южный», «Максилед» у ТЦ Максимир, в Новой Усмани: с 10.00 до 12.30, с 13.00 до 15.30, с 16.00 до 18.30, с 19.00 до 21.30.

Детям до 6 лет вход свободный.

Организаторы призывают воронежцев быть взаимно вежливыми и не нарушать простые правила: не оскорблять окружающих, не курить, не выпивать на катке, не бросать мусор, не висеть на ограждениях и других элементах катка, не портить имущество и лед, не находиться на льду в период заливки.