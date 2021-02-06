Воронежец лишился 900 тыс рублей после звонка из банка

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 5 февраля жертвами мошенников стали 16 жителей Воронежской области. Дистанционные аферисты выманили у них в общей сложности более 1 млн рублей.

61-летний воронежец лишился 900 тысяч рублей. Его задурили бородатой байкой. Позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что на его счете зарегистрирована подозрительная активность. И необходимо произвести ряд действий, чтобы обезопасить хранящиеся на нем средства. Пенсионер выполнил требования звонившего, после чего с его счета как раз и исчезли деньги.

Если вам звонят «из банка», говорите: сейчас зайду в отделение и все там узнаю, бросайте трубку и сами перезванивайте в банк по телефону, указанному на карте.