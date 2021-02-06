Известный пианист сыграет воронежцам Шуберта и Бетховена

Афиша ВКЗ

21 февраля в Воронеж приедет с гастролями известный пианист Лукас Генюшас. Музыкант выступит в рамках абонемента №4 «Steinway & Sons приглашает». В программе прозвучат концерт для фортепиано (Аллегретто до минор D915, Четыре экспромта D935) Шуберта, Концертная фантазия Чайковского, Концерт для скрипки с оркестром в авторском переложении для фортепиано с оркестром Бетховена.

Лукас Генюшас уже в юном возрасте стал лауреатом различных конкурсов, среди них Международный конкурс пианистов имени Джины Бахауэр (Солт-Лейк-Сити) и Международный конкурс имени Шопена (Варшава). В 2012 году был награжден немецкой музыкальной премией Deutscher Pianistenpreis (Франкфурт-на-Майне). В 2015 году получил одну из своих самых важных наград: серебряную медаль на XV Международном конкурсе им. Чайковского (Москва).

Лукас Генюшас выступал с различными оркестрами (достаточно назвать Гамбургский симфонический оркестр, Дуйсбургский симфонический оркестр, Шотландский симфонический оркестр Би-Би-Си, Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, «Кремерата Балтика», Симфонический оркестр Мариинского театра, Симфонический оркестр Бирмингема) под руководством таких известных дирижеров, как Валерий Гергиев, Михаил Плетнев, Андрей Борейко и Дмитрий Ситковецкий.

В фокусе интересов Лукаса Генюшаса - музыка эпохи барокко и наших дней. У него широкий репертуар, в который входят как произведения современных композиторов, так и ныне уже забытые композиции. Эта универсальность находит свое отражение и в дискографии молодого исполнителя, о которой не раз хвалебно откликались критики. Это относится не только к ранним записям (сонаты Брамса и Бетховена, этюды ор. 10 и 25 Шопена и полный цикл прелюдий Рахманинова), но и к новым дискам, среди них — «Эмансипация консонанса» (произведения Десятникова, Арзуманова и Рябова) и альбом камерной музыки, записанный вместе со скрипачом Айленом Притчином.

Начало в 19.00.