Воронежский «Буран» разгромил ангарский «Ермак»

В Воронеже встречались соседи по турнирной таблице ВХЛ. Только вот «Ермак», обосновавшийся на 23 месте, опережал «Буран», застрявший на 24-м, аж на восемь очков. Теперь осталось шесть.

Сибиряки, которых на этот раз представляли, в основном, юные хоккеисты, долго играли на равных. Счет «ураганные» открыли, когда истекала 12 минута. Данил Макаров забил шайбу, не характерную для розыгрыша большинства, завершив атаку с хода. А на 19 минуте он же набросил хоккейный снаряд на ворота «Ермака», и его полет удачно подправил в сетку Антон Лукичев – 2:0.

Начало второго периода было крайне неудачным для «Бурана». Розыгрыш большинства завершился голом гостей – шайбу на 22 минуте забросил Ян Грачев. Но уже на 24-й Александр Шипилов восстановил преимущество «ураганных» в две шайбы – 3:1. А на 33 минуте дубль сделал Макаров. И снова он забросил шайбу в большинстве – 4:1. Однако «Ермак» еще сопротивлялся. На 36 минуте вратарь «Бурана» Захар Виноградов, закрытый и своими, и чужими игроками, не смог справиться с броском Павла Лукошина – 4:2.

Окончательно все стало ясно, когда в самой середине третьего периода сам себе сделал гол Александр Чиглинцев. После его прохода первый бросок был неточным. Однако сам же Александр подправил шайбу в ближний от вратаря угол – 5:2. После этого счет не изменился.

«Буран» набрал 33 очка, но только чудо может сдвинуть его с 24 места вверх. Впереди у «ураганных» выезд в Новокузнецк. Матч с местным «Металлургом», сейчас занимающим пятое место с 64 очками, начнется в воскресенье, 7 февраля, в 13.00 по московскому времени.