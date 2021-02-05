В Воронежской области отказались возбуждать уголовное дело против водителя, сбившего насмерть ребенка

Дату заседания по иску отца погибшего ребенка пока не назначили. Фото: из архива «КП»

В Бутурлиновский районный суд поступил иск 42-летнего местного жителя о компенсации морального вреда. Он требует взыскать миллион рублей с 55-летнего водителя из Таловского района, сбившего насмерть его 11-летнего сына.

ДТП случилось 11 сентября 2020 года в селе Озерки. По данным полиции, мужчина, руливший «девяткой», сбил насмерть мальчика, который перебегал дорогу рядом с «зеброй». Ребенок выскочил из-за автомобиля, ехавшего навстречу «Ладе». Уголовное дело возбуждать не стали. Видимо, водителя посчитали не способным предотвратить ДТП.

Тем не менее в суде приняли иск отца погибшего мальчика к рассмотрению. Конкретной даты заседания по нему не назвали.