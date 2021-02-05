В Воронеже монтажник упал с высоты и получил тяжелую травму

Сотрудники государственной трудовой инспекции завершили расследование несчастного случая, который произошел с рабочим ООО «Спецмонтаж-3». Мужчина упал с высоты более двух метров.

Как выяснили специалисты инспекции, монтажник стальных и железобетонных конструкций вез по площадке кассеты для хранения железобетонных плит и оступился. Он получил тяжелые травмы.

Основной причиной несчастного случая посчитали неудовлетворительную организацию работ. А конкретно, непринятие мер, исключающих возможность падения с высоты. Использование кассеты для хранения железобетонных изделий без проектной и организационно-технической документации стало одной из сопутствующих причин несчастного случая.

Напомним, только за последнюю неделю стало известно о трех несчастных случаях. 17 декабря 2020 года на комбинате благоустройства Коминтерновского района во время ремонта «КамАЗа» водитель погрузчика получил рвано-ушибленную рану. Медики квалифицировали ее как легкую. Трудовые инспекторы потребовали провести дополнительное расследование ЧП, так как работодатель провел его не так, как следует.

11 декабря 2020 года в ООО «Офисмаг» кладовщик этой организации попытался достать товар, лежавший на высоте около двух метров, без лестницы. Он потерял равновесие и упал на ручку стоявшей рядом гидравлической тележки. Мужчина получил тяжелые травмы. По мнению инспекторов труда, в организации не было должного контроля за соблюдением инструкций по безопасности.

А 1 февраля в производственном помещении воронежского шинного завода на улице Ростовской погиб 41-летний рабочий, проверявший оборудование. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства трагедии. Дальше они решат, нужно ли возбуждать уголовное дело.