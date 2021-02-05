Губернатор Воронежской области заявил о еще большем снижении числа школьников, зараженных коронавирусом

В школах требуют строго соблюдать все меры предосторожности против коронавируса. И это приносит результат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава правительства Воронежской области Александр Гусев сообщил позитивную новость, связанную с ситуацией с коронавирусом. Губернатор привел данные отчета регионального департамента образования.

Согласно этим сведениям, с 1 февраля число школьников, обращающихся к врачам с признаками ОРВИ, каждый день снижается. Если в начале месяца это было 0,45% (986 детей) от общего числа заболевших, то в четверг, 4 февраля, уже 0,3% (671 человек).

Напомним, на утро 5 февраля стало известно еще о 368 зараженных жителях Воронежской области, всего их стало 60 071. Выздоровели 372 пациента. Всего победили коронавирус уже 54 007 наших земляков. В то же время умерли еще 22 человека. Общее число жертв COVID-19 в Воронежской области уже приближается к 2 тысячам – пока их 1945.