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Руководитель одного из крупнейших предприятий Воронежской области умер от коронавируса

Председателю совета директоров АО «Борисоглебский трикотаж» Альберт Лысенко было 52 года
Артем ИЛЬИН
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Альберт Лысенко.

Альберт Лысенко.

Фото: АО "Борисоглебский трикотаж", ВКонтакте.

В Воронеже в пятницу, 5 февраля, умер от коронавируса 52-летний председатель совета директоров акционерного общества «Борисоглебский трикотаж» Альберт Лысенко. Ранее его госпитализировали с двусторонней пневмонией с сильными осложнениями. Похороны пройдут в воскресенье, 7 февраля.

Альберт Лысенко родился 5 апреля 1968 года. В 1990 году окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиотехники. Борисоглебскую трикотажную фабрику возглавил после своего отца.

«Борисоглебский трикотаж» – одно из крупнейших предприятий легкой промышленности не только в Воронеже в Центральном федеральном округе. Предприятие выпускает носки, чулки, спецодежду, бельевой трикотаж, одежду для новорожденных и младенцев. Недавно фабрика освоила производство масок и защитных костюмов для врачей. А на днях руководитель регионального департамента промышленности и транспорта Александр Десятериков сообщил, что на предприятии заключили выгодный контракт с крупным сетевым магазином, после которого их продукция может появиться и за рубежом.

Утраты