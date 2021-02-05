Воронежец продал квартиру и тут же лишился более миллиона рублей после звонка мошенников

Мошенники забрали все деньги 28-летнего воронежца, положенные в банк после продажи квартиры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

28-летний житель Советского района поверил мнимому сотруднику «службы безопасности банка». Аферист представился именно так и заявил, что по его счету засекли сомнительные операции. А у мужчины как раз накопилась солидная сумма. На нескольких счетах после продажи квартиры у него было более миллиона рублей.

Молодого человека смутило еще и то, что звонки шли с трех разных номеров. Так иллюзия нападения страшных хакеров усиливалась. Он испугался и стал послушно выполнять команды мошенников. Аферисты попросили его продиктовать им код из СМС и подключились к банку-онлайн, где перевели деньги на электронные кошельки. После этого мужчина решил самостоятельно проверить состояние счетов, но было уже поздно.

- Наши сотрудники возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей), - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. - Всего 4 февраля в Воронежской области было еще семь похожих афер. Общий ущерб от них составил более трех миллионов рублей. Просим жителей области не доверять звонкам незнакомцев, просящих сделать какие-либо операции с деньгами. Лучше всего сбросить вызов и перезвонить по бесплатному номеру на оборотной стороне пластиковой карты. Если Вы стали жертвой мошенников, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или наберите телефон 02.