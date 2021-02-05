В Воронеже на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 16-летнюю девушку

Проводится проверка Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

5 февраля примерно в 9:40 в Воронеже под колеса автомобиля попала 16-летняя девушка. Она переходила дороге по нерегулируемому пешеходному переходу. С различными повреждениями подростка доставили в медицинское учреждение.

ДТП случилось у дома №230 по улице 45 Стрелковой дивизии. 34-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» ехал со стороны улицы Антонова-Овсиенко в направлении Московского проспекта. Почему водитель не заметил девушку, которая переходила проезжую часть справа налево, предстоит выяснить инспекторам.

- По данным факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.