Новая трагедия в воронежском микрорайоне Шилово: девушку нашли повешенной

Следователи выясняют обстоятельства гибели девушки. Фото: из архива «КП»

В четверг, 4 февраля на улице Междуреченской в микрорайоне Шилово Советского района нашли повешенной девушку. Пока это все, что известно.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили только, что по факту обнаружения тела девушки ведут проверку, в ходе которой устанавливают обстоятельства ее гибели. Другие данные в интересах следствия не разглашают.

Напомним, в тот же день в микрорайоне Шилово в ЖК «Звездный» случился настоящий кошмар. На женщину, гулявшую с полугодовалым сыном (ребенок лежал в коляске) с одного из верхних этажей упал 20-летний мужчина. Юноша и ребенок погибли. Мама маленького мальчика находится в глубочайшем шоке. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».