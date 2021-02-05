Cиноптики рассказали, надо ли воронежцам готовиться к 30-градусным морозам

В ближайшие дни, выходя на улицу, нужно будет сильно утеплиться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москвичей синоптики пугают морозами за -30 градусов. Так как в Воронеж чаще всего с некоторым опозданием приходит погода, похожая на столичную, забеспокоились люди и в нашем регионе. Впрочем, метеорологи уверены: запредельных холодов ожидать не стоит.

- Циклоны уходят на восток. И на погоду в конце этой недели и на будущей будет оказывать влияние гребень антициклона, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Он будет закачивать арктически холод из Скандинавии. Морозы, хотя по меркам нынешних зим, будут и крепкими, но не очень сильными. Ориентировочно ночью столбик термометра может опускаться максимум чуть ниже -20 градусов, а днем ожидается температура -10…-13. Причем начало следующей недели будет самым холодным, дальше немного потеплеет.

Что касается ближайших суток, то в ночь на субботу, 6 февраля, синоптики прогнозируют пасмурную погоду при -12 градусах. Днем потеплеет до -9, солнце по-прежнему будет спрятано за тучами.

Далее, в ночь на воскресенье, 7 февраля, западный ветер сменится на северо-западный. Луна будет временами показываться из-за облаков, похолодает до -17. Днем температура немного поднимется – до -13, периодически из-за туч будет выглядывать солнце.

Ночью в понедельник, 8 февраля, вернется западный ветер. Будет облачно с прояснениями, и почти так же холодно, как и сутки назад, - - 16 градусов. Днем при пасмурной погоде столбик термометра поднимется до -10.

В ночь на вторник, 9 февраля, подует восточный ветер, при пасмурной погоде возможен мелкий снег при -13 градусах. Днем потеплеет до 10. И начнется настоящий снегопад.