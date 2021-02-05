В Воронежской области выделили деньги на строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов

Воронежская область получила 2 млрд рублей от правительства России на строительство 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ). Речь идет в том числе о новых спортивных площадках, футбольных полях и ледовых аренах. Об этом стало известно 4 февраля во время встречи губернатора Александра Гусева с депутатом Государственной Думы Евгением Ревенко.

Строительство ФОКОТов запланировано как в городах, так и в сельской местности. Также рассматривается возможность возведения 2 физкультурно-оздоровительных комплексов, которые будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем и силовыми тренажерами.

Также планируют провести в конце апреля Воронежский полумарафон в честь советского легкоатлета, заслуженного мастера спорта, нашего земляка Николая Свиридова.