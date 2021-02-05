В воронежском лицее уборщицы, чтобы потолки не обвалились, бьют по ним швабрами

Потолок обещают привести в порядок в течение выходных. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили пост, рассказывающий о коммунальном бедствии в лицее № 2 (Ленинский проспект, 47). В нем сообщили, что в образовательном учреждении текут потолки. А уборщиц якобы заставляют бить по ним шваброй, чтобы они не обвалились под тяжестью воды. И запах на верхнем четвертом этаже весьма тяжелый.

В мэрии ситуацию прокомментировали так:

- По информации образовательного учреждения, талая вода не успевала уйти через перемерзший слив и начала скапливаться на крыше. Из-за этого образовалась локальная протечка, которая находится над коридором четвертого этажа и не создает препятствий для образовательного процесса. Попавшие под воздействие влаги несколько плиток подвесного потолка «Армстронг» будут сняты, а потолок просушен. Плитки будут восстановлены в течение выходных. Параллельно решают вопрос о ремонте слива.