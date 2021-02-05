В Воронеже в мэрии рассказали, что будут делать с подземным переходом у опорного университета

Когда подземный переход приведут в порядок, по-прежнему неясно. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В соцсетях задались вопросом, когда проведут капитальный ремонт подземного перехода у опорного университета на Московском проспекте. В нынешнем состоянии идти там днем неприятно, а вечером даже жутковато. Напомним, 7 декабря 2017 года переход сгорел. После этого одно время там было темно, и только через некоторое время освещение восстановили.

В мэрии сообщили, что переход планируют приводить в порядок в рамках концессионного соглашения, как это было у цирка.

- В сентябре 2020 года заключили соглашение с будущим концессионером перехода на Московском проспекте, - сообщили в управлении информации городской администрации. - Выполнена экспертная оценка несущих конструкций, которая подтвердила их надежность. Следующий этап – разработка проектно-сметной документации на реконструкцию перехода и сама реконструкция, которая обойдется в сумму более девяти миллионов рублей. В ходе ремонта закрывать его не собираются. Бюджетные средства на переход тратить не будут.

Таким образом, конкретных сроков ремонта по-прежнему нет.