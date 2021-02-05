Банк УРАЛСИБ продлил действие карт для пенсий и социальных выплат до 1 июля 2021 года

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Такие карты с истекшим номинальным сроком действия могут использоваться до 1 июля 2021 года с ограниченным функционалом:

– для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия);

– для оплаты товаров в POS-терминалах любого банка с вводом карты в POS-терминал и вводом ПИН-кода.

Банк УРАЛСИБ также напоминает, что срок перевода пенсионных и социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир» продлен Банком России до 1 июля 2021 года. С этой даты пенсионные и социальные выплаты могут зачисляться только на карты платежной системы «Мир», зачисления на карты других платежных систем производиться не будут.

Клиентам ПАО «БАНК УРАЛСИБ», получающим пенсию и социальные выплаты на карты международных платежных систем, необходимо получить карты платежной системы «Мир» до 30 июня 2021 года включительно. Новые карты «Мир» уже выпущены к действующему счету, на который зачисляется пенсия или социальная выплата. Выпуск карты бесплатный, плата за обслуживание также не взимается. Получите новую карту «Мир» и начните пользоваться ей уже сейчас. Адрес отделения, где находится ваша новая карта, был направлен вам в СМС. Его также можно узнать, позвонив по телефону 8-800-250-57-57. Никаких заявлений в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования или Департамент труда и защиты населения передавать не требуется, пенсия и социальные выплаты будут продолжать зачисляться на действующий счет.

Если же Вы хотите сохранить действующую карту международной платежной системы, то в этом случае Вы можете бесплатно оформить в отделении Банка карту «Мир» с новым счетом, и передать заявление о доставке пенсии или социальной выплаты на счет новой карты – в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования или Департамент труда и защиты населения. В случае перевода пенсии на новую карту «Мир», вы сможете пользоваться ранее выпущенной картой международных платежных систем, в том числе, и после 30.06.2021 г.

Подробную информацию можно узнать на сайте Банка, по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе Банка. На правах рекламы.