Ночью в центре Воронежа мужчина ограбил аппарат для розлива воды

Ночью в Воронеже на улице Революции 1905 года некто ограбил... аппарат для розлива воды. Налетчик раскурочил купюроприемник, забрал деньги и ушел. Ущерб составил около 8 тысяч рублей.

Оперативники вскоре вышли на грабителя: им оказался неоднократно судимый 38-летний местный житель. Его задержали по месту проживания. В отделе полиции он признался, что уже потратил деньги.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.