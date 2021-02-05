Часть бывшего рынка «Южный» в Воронеже выставили на электронный аукцион

Часть недвижимости, расположенной на территории бывшего рынка «Южный», выставили электронный аукцион. Отдельным лотом планируют продать земельный участок на улице Ростовской, площадью 8,4 тысячи квадратных метров, асфальтированную площадку площадью 4,7 тысячи квадратных метров, а также ряд нежилых помещений. Об этом 5 февраля сообщили на сайте мэрии.

Заявки на участие в торгах принимают до 12 марта. Сам аукцион состоится 22 марта.

- Поиск арендаторов для данной территории мы проводили в течение двух лет, она была размещена и на Инвестиционной карте. За это время интереса к данному муниципальному имуществу не было проявлено, поэтому мы прияли решение предложить объект на аукцион, - пояснил первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам Юрий Тимофеев.

Продажа этих и других муниципальных зданий и земельных участков планируется в соответствии с утвержденным в ноябре 2020 года депутатами воронежской городской Думы прогнозным планом приватизации муниципального имущества.