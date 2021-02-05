Воронежский «Факел» 7 февраля сыграет два матча

Руководители «Факела» продолжают практику двух игр за один день. 7 февраля наша команда встретится с омским «Иртышом» (начало в 11.30), а с казахским «Акжайыком» матч стартует в 17.00.

Первый соперник «Факелу» хорошо знаком. «Иртыш» сейчас занимает 15 строчку таблицы ФНЛ с 30 очками. «Факел», находящийся на 17 месте, он опережает на два. А вот что из себя представляет казахский ФК «Акжайык» сказать трудно. Известно только, что клуб выступает в дивизионе «В» второй по силе лиги своего чемпионата, где пока занимает второе место.

Напомним, пока на сборах «Факел» не проигрывает: в пяти играх три победы и две ничьи.