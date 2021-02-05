В Воронеже участковому, устроившему ДТП с двумя погибшими, снова продлили домашний арест

Машина участкового врезалась в здание, где расположен магазин. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

В Железнодорожном районном суде продлили домашний арест участковому Владимиру Шейкину. Напомним, 24-летний полицейский вечером 9 июня 2020 года не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил 42-летнего воронежца (он умер на месте), и женщин 42 и 71 года. Пенсионерка, жительница Воронежа, два дня спустя умерла в больнице. А 42-летняя женщина из Эртиля получила тяжелую травму.

Участкового не стали отправлять в СИЗО, ограничились домашним арестом. Более мягкая мера пресечения до суда связана с тем, что преступление не было умышленным. Более того, полицейскому разрешили в определенные часы прогуливаться рядом с домом. Срок ареста несколько раз продляли. Теперь до 8 марта. Хотя не исключено, что суд состоится еще раньше.

Полицейский пытается доказать, что ему создавали помехи некая иномарка и автобус, из-за чего он якобы и вылетел на тротуар. В то же время сам участковый явно превышал скорость. По части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц» ему грозит до семи лет лишения свободы.