Воронежский заповедник начинает серию прямых эфиров в Инстаграме

Воронежский заповедник анонсировал запуск серии прямых эфиров с участием сотрудников в соцсети инстаграм. Перед зрителями выступят специалисты в области биологии, экологии, охраны природы, экологического просвещения и туризма, которые расскажут о своей работе, поделятся знаниями и открытиями, интересными фактами, современными сведениями о лесе и его обитателях.

Трансляции можно будет посмотреть в аккаунте, а вопросы к эфиру можно задавать на страницах заповедника в социальных в соцсетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники и инстаграм. Обязательно задавайте под анонсами свои вопросы специалистам.

Первый эфир пройдет совместно с Хопёрским заповедником и будет приурочен ко Дню его рождения этой ООПТ.

- Мы поговорим об истории расселения бобров в Воронежской области. Экспертом в этой области выступит Владимир Леонидович Лавров, ведущий специалист бобрового питомника Воронежского заповедника, - рассказали в заповеднике.

Предварительная программа прямых эфиров: