В Воронежской области грузовик съехал с дороги и завалился на бок

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

4 февраля в 19.00 в Борисоглебском районе старшие инспекторы ДПС Игорь Мещеряков и Евгений Суховерхов заметили завалившийся в кювет автомобиль «Исузу». Грузовик съехал с дороги на 471 км автодороги «Курск-Саратов».

Стоявший у разбившегося автомобиля водитель рассказал полицейским, что ехал в направлении Воронежа, но из-за погодных условий не справился с управлением и допустил опрокидывание.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность дорожного движения на данном участке дороги, а также обратились за помощью к водителю проезжавшего автомобиля «КамАЗ». Тот откликнулся на просьбу. При помощи тросов грузовик «Исузу» удалось вытащить и отбуксировать до места стоянки.

Отметим, что 5 февраля может стать сложным днем для воронежских водителей. Из-за резкого понижения температуры на дорогах, скорее всего, образуется гололед. Госавтоинспекция призывает воронежских водителей быть осторожными на обледеневшей дороге.