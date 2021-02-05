В Воронеже водитель «Гелендвагена» проехал по «встречке» на глазах полицейских

Момент нарушения попал на видео Фото: принтскрин видео.

3 февраля некий водитель на внедорожнике Mercedes-Benz G-класс, проще говоря, «Гелендвагене» решил объехать пробку по встречной полосе в воронежском микрорайоне ВАИ. На глазах десятков автомобилистов мужчина спокойно нарушил правила дорожного движения. Но, как говорится, моментально сработала карма - нарушителя заметили сразу несколько экипажей полиции.

Очевидцы 4 февраля выложили в соцсети запись с видеорегистратора: только Mercedes проносится по пустой встречной полосе, как за ним направляется полицейский автомобиль, а следом - второй.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД, за рулем «Гелендвагена» был 36-летний житель Левобережного района. Сотрудники ДПС, заметившие нарушителя во время патрулирования, составили протокол. Водителю предстоит ответить за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.