В Воронеже подросток своровал из магазина семь коробок конфет и продал их на рынке

Юноша, своровавший семь коробок конфет, быстро попался. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из сетевых магазинов на улице 9 Января в Коминтерновском районе ограбил подросток. Юноша зашел в торговую точку вечером. Подошел к стеллажу, взял с него семь коробок конфет и пошел к выходу. Сотрудница магазина попыталась его задержать, но подросток вырвался и убежал.

Оперативники, вызванные на место преступления, посмотрели записи видеокамер в магазине и ближайших домах, опросили очевидцев. Под подозрение попал ранее судимый за кражу 17-летний житель Семилукского района. Юношу задержали на его квартире и доставили в отдел полиции.

Подросток признал свою вину и сказал, что продал все семь коробок конфет на стихийном рынке. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Юноше грозит до четырех лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде.