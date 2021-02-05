За неделю двое жителей Воронежской области пострадали от сосулек

Ранее в 2021 году за медицинской помощью из-за обрушения обледенений не обращались Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

За неделю сразу двое жителей Воронежской области пострадали от упавших сосулек. Ранее в 2021 году за медицинской помощью из-за обрушения обледенений не обращались. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Всего с 28 января по 3 февраля с травмами различного характера в медучреждения области обратились 4038 человек, из них 2699 – в Воронеже.

Из-за гололеда пострадали 2026 человек. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно. Однако госпитализация понадобилась 243 пострадавшим. Также зарегистрировано шесть случаев обморожений и два случая переохлаждений.

Ранее метеорологи предупреждали, что местами по региону ожидаются также мокрый снег, гололед и усиление ветра до 18 м/с. Госавтоинспекция призывает воронежских водителей быть осторожными на обледеневшей дороге.