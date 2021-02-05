Tele2 модернизировала сетевую инфраструктуру во всех районах Воронежской области

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Компания провела масштабную работу по развитию сетевой инфраструктуры и расширению зоны покрытия LTE. За прошедший год было модернизировано более 42% базовых станций в регионе, а общее число объектов связи увеличилось на 18%

Техническая служба Tele2 в 2020 году провела большую работу по улучшению качества сети на территории Воронежской области. За отчетный период оператор модернизировал 42% базовых станций для увеличения скорости передачи данных в местах с высокой концентрацией абонентов. Проведенные работы затронули более 290 населенных пунктов региона.

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