Банда «коммунальщиков» из Воронежа через управляющую компанию похитила 10 млн рублей

Деньги утекали на чужие счета Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В 2019 и 2020 годах группа воронежцев решила заработать на договоре водоснабжения между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией. Мошенники, контролировавшие УК, просто не сообщали о реальных суммах, поступавших от потребителей коммунальных услуг. Часть денег они забирали себе и перечисляли на счета других организаций. Таким образом 7 местных жителей в возрасте от 25 до 67 лет заработали около 10 млн рублей.

Остановили их только сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Воронежу совместно с коллегами из регионального УФСБ.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В местах жительства фигурантов и используемых ими офисах проведены обыски, в ходе которых изъято: компьютерная техника, банковские карты, флеш-накопители, документы, относящиеся к деятельности управляющей компании и других подконтрольных организаций, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы.

- Исполнять условия договора на водоснабжение в части оплаты УК прекратила практически сразу. При этом у нас были сведения о том, что жильцы домов, которые эта УК обслуживает, исправно платят по счетам. Разумно предположить, что где-то эти средства оседают. Как выяснило следствие, на счетах подконтрольных организаций. А основной фигурант этого дела - должностное лицо, не раз оказывавшееся в центре коммунальных скандалов. Но теперь уже в составе «группы лиц», - поделился подробностями заместитель генерального директора по безопасности и режиму «РВК-Воронеж» Вячеслав Воронцов