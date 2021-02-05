На трассе в Воронежской области в массовом ДТП пострадал 9-летний мальчик

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 107 ДТП Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

4 февраля примерно в 17:20 в Новоусманском районе 48-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди машину «ВАЗ-21150» под управлением 39-летней женщины. Роковым стал 524 км автодороги М-4 «Дон. Оба автомобилиста ехали в направлении Ростова-на-Дону.

После столкновения «пятнадцатую» отбросило на автомобиль «Лада Гранта» под управлением 39-летней женщины, после чего уже «Гранта» столкнулась с «Хендай Туссан», за рулем которого был 58-летний мужчина.

- В результате ДТП пассажиры «ВАЗ-21150», 9-летний мальчик и 64-летний мужчина, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 107 ДТП, из них в областном центре - 80, на федеральных трассах - 9, в районах области - 18. В 2 ДТП травмы различной степени тяжести получили 3 человека.