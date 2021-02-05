Госавтоинспекция призывает воронежских водителей быть осторожными на обледеневшей дороге

Особую осторожность следует проявить при проезде эстакад и мостов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

5 февраля может стать сложным днем для воронежских водителей. Из-за резкого понижения температуры на дорогах, скорее всего, образуется гололед. Ранее метеорологи предупреждали, что местами по региону ожидаются также мокрый снег и усиление ветра до 18 м/с.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге и строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

- Особую осторожность следует проявить при проезде эстакад и мостов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и дворовых территориях, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Пешеходам также не стоит забывать об осторожности, особенно при переходе проезжей части. Помните: на зимней дороге тормозной путь транспорта возрастает.