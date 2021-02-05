В Воронеже 6 из 10 сотрудников обязывают носить медицинские маски на работе

17% воронежцев, участвующих в опросе, ответили, что носят медицинскую маску добровольно - начальство не обязывает их это делать
Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
«Медицинская маска обязательна для всех сотрудников, поэтому мы ее носим» - примерно так ответили 59% респондентов из Воронежа специалистам сервиса SuperJob. Аналитики решили проверить, насколько серьезно сегодня работодатели относятся к пандемии COVID-19 и требуют ли от коллег использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Так, 17% воронежцев, участвующих в опросе, ответили, что носят медицинскую маску добровольно - начальство не обязывает их это делать.
Впрочем, нашлись и «бунтари» в нашем регионе, хотя их совсем немного - 4%. Они не носят средства защиты органов дыхания, хотя по внутреннему регламенту должны это делать на рабочем месте. Еще 20% сказали, что не носят маски, так как начальство не просит этого делать.
Ранее мы писали, что В Воронежской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом . По данным регионального оперштаба, снижение за неделю составило 2%. На утро 4 февраля заболел еще 371 человек (всего теперь 59703 заболевших),