В Воронеже 6 из 10 сотрудников обязывают носить медицинские маски на работе

17% воронежцев, участвующих в опросе, ответили, что носят медицинскую маску добровольно - начальство не обязывает их это делать Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

«Медицинская маска обязательна для всех сотрудников, поэтому мы ее носим» - примерно так ответили 59% респондентов из Воронежа специалистам сервиса SuperJob. Аналитики решили проверить, насколько серьезно сегодня работодатели относятся к пандемии COVID-19 и требуют ли от коллег использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Так, 17% воронежцев, участвующих в опросе, ответили, что носят медицинскую маску добровольно - начальство не обязывает их это делать.

Впрочем, нашлись и «бунтари» в нашем регионе, хотя их совсем немного - 4%. Они не носят средства защиты органов дыхания, хотя по внутреннему регламенту должны это делать на рабочем месте. Еще 20% сказали, что не носят маски, так как начальство не просит этого делать.

Ранее мы писали, что В Воронежской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом . По данным регионального оперштаба, снижение за неделю составило 2%. На утро 4 февраля заболел еще 371 человек (всего теперь 59703 заболевших),