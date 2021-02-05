В Сирии открыли памятник воронежскому летчику-герою Роману Филипову

Три года назад с Романом Филиповым простились в Воронеже Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

На авиабазе Хмеймим в Сирии 3 февраля открыли памятный бюст воронежскому летчику Роману Филипову. Его последние слова: «Это вам за пацанов» - высечены на монументе. Ранее подобный памятник герою установили у школы №85 в Воронеже, где учился Роман.

- Конечно, потеря такого человека тронула сердца миллионов людей по всей стране. В память о его подвиге не только в Воронеже, но и других городах России, именем Филипова называли улицы, школы, открывали памятники. Теперь о воронежце не забудут и на месте его гибели в Сирии, - прокомментировал губернатор Александр Гусев.

33-летний майор Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля 2018 года. Он управлял штурмовиком Су-25, когда его боевую машину поразила ракета. Летчик сумел успешно катапультироваться, но на земле попал в окружение сирийских боевиков. Какое-то время он отстреливался из-за каменной насыпи, а потом подорвал себя и врагов, не желая сдаваться в плен. Романа похоронили в Воронеже на Аллее Славы Коминтерновского кладбища.

Владимир Путин посмертно присвоил воронежскому летчику звание Героя России.