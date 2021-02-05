В Воронеже мужчина выпал из окна на коляску с младенцем: фото и видео с места трагедии

Микрорайон Шилово. Место трагедии. Фото: Кирилл Мишин

Еще одно несчастье случилось в Воронеже. 4 февраля в жилом комплексе «Звездный» микрорайона Шилово из окна многоэтажки выпал 20-летний парень. Он рухнул с 17 этажа прямо на коляску с младенцем. В этом момент мама с полугодовалым ребенком проходила мимо подъезда.

Микрорайон Шилово. Место трагедии. Фото: Кирилл Мишин

Молодой человек скончался сразу же на месте. Мальчика пытались спасти медики, но реанимировать его не удалось.

Микрорайон Шилово. Место трагедии. Фото: Кирилл Мишин

Несколько часов на месте трагедии работали следователи и полицейские. Позже СК возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Прокуратура Советского района Воронежа взяла на контроль ход расследования.

Микрорайон Шилово. Место трагедии. Фото: Кирилл Мишин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новая трагедия в Воронеже: после падения мужчины из окна на коляску погиб шестимесячный младенец. Мама с ребенком шли мимо многоэтажки в Шилово (подробнее)

В Воронеже следователи возбудили уголовное дело после падения мужчины из окна на младенца в коляске. 20-летний парень и полугодовалый ребенок погибли (подробнее)

Упавший из окна воронежской многоэтажки на коляску с ребенком оказался студентом (подробнее)