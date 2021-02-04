Задержанный в Воронеже педофил рассказал следователям, как заметал следы после изнасилования школьницы

фото с сайта СУСК по Воронежской области

Воронежские следователи продолжают выяснять обстоятельства изнасилования 10-летней девочки в микрорайоне Никольское. Напомним, по подозрению в совершении преступления 3 февраля задержали 29-летнего жителя Липецкой области, ранее судимого за подобные преступления. Неопровержимым доказательством его вины стало совпадение его генетического материала со следами, выделенными с одежды потерпевшей.

Сегодня следователи провели эксперимент на месте преступления. Задержанный показал, где спрятал нож, которым угрожал школьнице, а также где сжег одежду для сокрытия следов.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции продолжают выполнять комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.