Воронежец 4 года не платил алименты: он задолжал дочери более 400 тысяч рублей

В 2020 году приставы в Воронежской области возбудили более 1100 исполнительных производств в отношении родителей, не плативших алименты Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

33-летний воронежец 4 года не платил алименты. В Коминтерновском районном отделе судебных приставов с 2015 года находится исполнительное производство в отношении мужчины о взыскании выплат на содержание его десятилетней дочери. Несколько лет он выполнял свою обязанность, а потом внезапно перестал..

С 2017 года по настоящее время он накопил долг в размере около 411 тысяч рублей. В итоге горе-отца привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Судья отправил его на обязательные работы - на 40 часов. После мужчина нашел деньги, чтобы полностью погасить задолженность.

- Отметим, что в 2020 году приставы в Воронежской области возбудили более 1100 исполнительных производств о привлечении к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Из них более 90% должников были привлечены к обязательным работам, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.