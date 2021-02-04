За сутки коронавирус унес жизни еще 19 жителей Воронежской области

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом . По данным регионального оперштаба, снижение за неделю составило 2%.

На утро 4 февраля заболел еще 371 человек (всего теперь 59703 заболевших), 378 пациентов выздоровели (общее количество выздоровевших 53632). Умерли 19 человек с подтвержденным диагнозом. В списке жертв болезни к этому дню 1923 жителя региона.

В структуре заболеваемости преобладают люди в возрасте от 40 до 65 лет. Таких пациентов 47%.

Сегодня в регион поступила еще одна партия вакцины от COVID-19. Губернатор Александр Гусев поручил пересмотреть график вакцинации от COVID-19, чтобы закончить иммунизацию населения летом.