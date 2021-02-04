В воронежском аэропорту рассказали, какие зарубежные курортные направления могут открыть в 2021 году

Остается дождаться решения об открытии международного авиасообщения из Воронежа Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Вероятно, уже весной 2021 года из Воронежа будут открыты перелеты в Стамбул, Дубай, на Пхукет, а также в Ереван и Бишкек, конечно, при условии, что полеты за границу в целом разрешат. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе международного аэропорта Воронеж имени Петра I.

Все аэропорты переходят на летнюю навигацию в этом году 28 марта. Пока же сетка расписания на новый сезон формируется. Аэропорты и перевозчики планируют и согласовывают полетные программы. Предложения от авиакомпаний на выполнение зарубежных рейсов из Воронежа поступают, идут согласования. Остается дождаться решения об открытии международного авиасообщения из Воронежа. Конечно, при открытии тех или иных рейсов будут учитываться ограничения, действующие в зарубежных регионах.