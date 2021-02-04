В Воронеже из окна многоэтажки на женщину с ребенком выпал мужчина

Фото с места ЧП Фото: Кирилл Мишин

В воронежском микрорайоне Шилово произошло ЧП. Вечером 4 февраля из окна верхнего этажа в жилом комплексе «Звездный» упал мужчина. В этот момент по дорожке вдоль дома шла женщина с коляской, в которой находился грудничок. И несчастный угодил прямо на них.

В результате падения мужчина погиб на месте. Состояние ребенка и женщины неизвестно. По неподтвержденной информации, пятимесячный малыш через некоторое время тоже скончался.

На месте работают следователи. «Комсомолка» выясняет подробности ЧП.