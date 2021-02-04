Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Воронеже из окна многоэтажки на женщину с ребенком выпал мужчина

ЧП случилось в Шилово
Ирина КАЗАНИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

Фото: Кирилл Мишин

В воронежском микрорайоне Шилово произошло ЧП. Вечером 4 февраля из окна верхнего этажа в жилом комплексе «Звездный» упал мужчина. В этот момент по дорожке вдоль дома шла женщина с коляской, в которой находился грудничок. И несчастный угодил прямо на них.

В результате падения мужчина погиб на месте. Состояние ребенка и женщины неизвестно. По неподтвержденной информации, пятимесячный малыш через некоторое время тоже скончался.

На месте работают следователи. «Комсомолка» выясняет подробности ЧП.

ЧП