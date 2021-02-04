Воронежцы за три года "забыли" на улицах города почти 2 тысячи машин

фото с сайта мэрии Воронежа

Воронежские чиновники продолжают освобождать дворы и улицы от «забытых» владельцами автомобилей. За три года таких в городе оказалось более 1900. Из них 1036 были разукомплектованы и не имели хозяина. Еще 796 автомобилей забрали владельцы после уведомления мэрии. Эвакуировали более 200 транспортных средств, а 66 – отправили в утиль по решению суда. В отношении оставшихся судебная работа продолжается.

В мэрии рассказали, что автохламом признают машины с признаками разукомплектованности и брошенности. Для начала на них размещают уведомление о необходимости в течение двух недель освободить место. Такое уведомление могут отправить и почтой, если владелец известен. Если хозяин не принимает мер, то транспорт эвакуируют на площадку временного хранения, за вызволение с нее машины придется заплатить.

Информация обо всех принудительно перемещенных автомобилях размещается на сайте администрации.