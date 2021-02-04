Грузовой фургон застрял в снегу на обочине в Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Водитель грузового фургона попал в безвыходное положение в селе Хреновое Бобровского района. Мужчина приехал из Воронежа с грузом. Доставив товар заказчику, отправился в обратный путь, но на дороге случайно съехал на обочину и зарылся колесами в глубокий снег. Несколько часов воронежец пытался самостоятельно с помощью лопаты откопать грузовик. На его счастье мимо проезжали сотрудники экипажа ДПС местного отделения полиции. Инспекторы остановились спросить, что произошло. А выяснив причину остановки, остановили проезжавший мимо трактор и попросили тракториста вытащить фургон с обочины с помощью троса.

Водитель грузового фургона поблагодарил сотрудников полиции и благополучно направился домой.