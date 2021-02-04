В конце 2020 года мы уже рассказывали, как воронежская усадьба XVIII века после реконструкции стала онкополиклиникой Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области на данный момент зарегистрировано 72 393 человека с диагнозом «злокачественное новообразование». Самые распространенные виды: рак кожи, рак молочной железы, рак толстой кишки, рак легких. 4 февраля во всем мире отмечают День борьбы с онкологическими заболеваниями.

По информации регионального департамента здравоохранения, воронежские онкологи в 2020 году провели более 2 миллионов скрининговых обследований и в два раза больше курсов таргетной («молекулярно-прицельной») терапии. В регионе один из самых высоких показателей в России по ранней диагностике рака - почти 64%.

В конце 2020 года мы уже рассказывали, как воронежская усадьба XVIII века после реконструкции стала онкополиклиникой. «Дом Вигеля» за один месяц посетили более 5,8 тысяч человек. Медики провели 1,5 тысяч пункций под УЗИ-контролем, порядка 2 тысяч ультразвуковых исследований и не менее 150 малоинвазивных операций в условиях поликлиники.

К 2024 году в районах Воронежской области должны появиться 6 центров амбулаторной онкологической помощи. Два из них уже открыты на базе Лискинской и Борисоглебской районных больниц. В прошлом году в них обратилось более 5,6 тысяч человек, проведено 504 курса химиотерапии.