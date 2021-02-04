За полтора месяца коммунальщики очистили от снега 1083 крыши воронежских многоэтажек

Фото с сайта мэрии Воронежа

В период снегопадов и перепадов температур коммунальным службам прибавляется работы по очистке от снега и наледи карнизов и скатных крыш многоквартирных домов.

Так, по данным мэрии Воронежа, в среду, 3 февраля в городе очистили 128 крыш и оградили сигнальными лентами 296 опасных участков. А за период с 15 декабря 2020 года по 3 февраля нынешнего очищено (в том числе повторно) 1083 кровли многоквартирных домов.

Адреса в план работ вносят на основании результатов ежедневных обходов сотрудниками коммунальных служб закрепленных территорий, а также по заявкам местных жителей.

В мэрии уточнили, что в первую очередь от снега и наледи освобождаются крыши домов, расположенных вдоль «красных линий», то есть мест с наибольшим пешеходным трафиком.