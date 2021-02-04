Академия воронежского «Факела» объявила о новом отборе подростков и младших школьников

Первые шаги в профессиональный футбол можно будет сделать 13 февраля. Фото: с сайта ФК "Факел"

В субботу, 13 февраля, специалисты футбольной Академии «Факел» имени Владимира Проскурина проведут отбор способных юношей 2006 г.р. и детей 2012 г.р. Попытать свои силы можно будет в Platinum arena (ул. Димитрова, 1/1) с 16.30 до 18.00.

Сотрудники академии приглашают на отбор 14-15-летних подростков со всей Воронежской области, а 8-9-летних мальчиков – только из Воронежа. Юноши 2006 г.р. из районов при зачислении смогут жить, питаться и учиться в интернате.

Телефоны для предварительной записи и справок: 8-908-141-45-54 (Вадим Анатольевич Эктов), 8-906-680-16-05 (Дмитрий Владимирович Пармузин).